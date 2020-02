Corona: Honved Budapest suspendiert Coach

via www.imago-images.de

Der Trainer von Budapest muss aufgrund Corona-Verdachts seinen Hut nehmen

Der ungarische Erstligist Honved Budapest hat seinen italienischen Trainer Giuseppe Sannino und dessen Assistenten Alessandro Recenti suspendiert. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien, teilte der aktuelle Tabellenfünfte am Donnerstag mit, denn "sie könnten Kontakt mit Menschen gehabt haben, die in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten lebe".

Interimistisch übernimmt der frühere ungarische Nationalspieler Istvan Pisont das Training, bisher war er Coach der zweiten Mannschaft von Budapest gewesen.

apa