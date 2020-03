Real-Madrid-Flop Jović ignoriert Quarantäne

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Jovic war im Sommer von Frankfurt nach Madrid gewechselt

Anstatt in Madrid in Quarantäne zu sitzen feiert Real Angreifer Luka Jović in Belgrad den Geburtstag seiner Freundin.

Stürmer Luka Jović droht großer Ärger bei Real Madrid. Der serbische Nationalspieler hat die Quarantäne-Auflagen bei den "Königlichen" ignoriert und in Belgrad den Geburtstag seiner Lebensgefährtin gefeiert.

"Anstatt Quarantäne ganz viel Spaß in Belgrad", schrieb die serbische Zeitung "Blić". Auch die Verantwortlichen von Real haben die Berichte aus Serbien offenbar schon studiert und beraten derzeit über das Maß der Strafe für den Spieler, der wegen der Coronakrise eigentlich in den eigenen vier Wänden bleiben sollte.

Der spanische Rekordmeister hatte seine komplette Fußballmannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte. Der Spielbetrieb in der spanischen Primera División ist derzeit wegen der Pandemie ausgesetzt.

sid