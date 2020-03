Real gewinnt FIFA-20-Turnier in Quarantäne

AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Marco Asensio triumphierte für die "Königlichen"

Marco Asensio von Real Madrid gewinnt das offizielle FIFA-20-Turnier der spanischen Liga, in dessen Rahmen auch 140.000 Euro an Spendengeldern für den Kampf gegen das Coronavirus gesammelt werden.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat das offizielle FIFA-20-Turnier der spanischen Liga für den guten Zweck gewonnen. In der "La Liga Challenge", bei der Spendengelder in Höhe von mehr als 140.000 Euro im Kampf gegen das Coronavirus gesammelt wurden, trat jeweils ein Spieler pro Klub an der Konsole gegen die Ligakonkurrenten in einem K.o.-System an.

Im Finale triumphierte der spanische Real-Profi Marco Asensio mit 4:2 gegen Aitor Ruibal von CD Leganés. Die Begegnungen wurden auf dem Twitch-Kanal des Streamers "Ibai" übertragen, die Zuschauer hatten dabei die Möglichkeit, Geldbeträge an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) zu spenden.

Für den FC Barcelona hätte eigentlich Sergi Roberto zum Controller greifen sollen, doch die Katalanen zogen ihre Teilnahme zurück, da Barça von Spielehersteller Konami mit dem Konkurrenzprodukt PES 2020 gesponsert wird.

Komplette Real-Mannschaft noch unter Quarantäne

Der Spielbetrieb in der Liga ist derzeit ausgesetzt. Ob es Anfang April weitergeht, ist unklar. Spanien leidet derzeit besonders stark an den Folgen des Coronavirus.

Real Madrid hatte seine komplette Fußballmannschaft am 12. März unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen positiven Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins gegeben hatte.

