Bei Real ohne Chance: Top-Klubs jagen Ex-Bayern-Star James

AFP7 via www.imago-images.de

James Rodríguez lief zwei Jahre für den FC Bayern auf

Seit seiner Rückkehr von seinem Leih-Gastspiel beim FC Bayern ist der kolumbianische Superstar James Rodríguez in seinem Stammklub Real Madrid nur Nebendarsteller. Der 28-Jährige soll und will weg - an Interessenten mangelt es dabei offenbar nicht.

Wie die spanische Zeitung "As" berichtet, hat Real-Coach Zinédine Zidane längst klaren Tisch gemacht und dem Edeltechniker mitgeteilt, dass er ohne ihn plant.

Da James' Vertrag bei den Königlichen 2021 ausläuft, könnte er im Sommer letztmalig eine größere Summe in die madrilenischen Kassen spülen. Hinzu kommt, dass der Klub das Gehalt des Top-Verdieners (rund sieben Millionen Euro netto) so schnell wie möglich einsparen will.

Dem Vernehmen nach denken mehrere Vereine aus Italien und England über eine Verpflichtung des zweimaligen WM-Teilnehmers nach, darunter Juventus Turin, der SSC Neapel, Manchester United und der FC Everton.

Zwischen 2017 und 2019 hatte James in der Bundesliga für den FC Bayern gespielt. Trotz ansprechender Leistungen (67 Einsätze, 15 Tore, 20 Vorlagen) hatte der deutsche Rekordmeister von einem fixen Transfer des Südamerikaners abgesehen.