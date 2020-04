Trotz Pandemie: Saison in Turkmenistan fortgesetzt

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

In Turkmenistan rollt der Ball wieder

Trotz der Coronavirus-Pandemie rollt in Turkmenistan wieder der Fußball - und das sogar vor Zuschauern.

Während der Spielbetrieb in vielen Teilen der Welt noch gänzlich ruht, wurde in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat am Sonntag mit dem Topspiel zwischen Meister Altyn Asyr und Spitzenreiter Kopetdag die zuletzt unterbrochene Saison wieder aufgenommen, die Partie endete 1:1 (0:0). Am Montag sind drei weitere Spiele angesetzt.

Offiziell hat Turkmenistan noch keinen Coronafall vermeldet. Die Saison in der höchsten Fußballliga des Landes war trotzdem am dritten Spieltag wegen der Pandemie unterbrochen worden, zuletzt war am 20. März gespielt worden. Turkmenistan ist nun einer von drei ehemaligen Sowjetstaaten, in denen der Ball wieder rollt. Auch in Tadschikistan und Weißrussland wird gespielt.