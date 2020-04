Der Tag an dem van Dijk am Ende nur noch duftete

imago sportfotodienst

Virgil van Dijk saugt noch einmal auf

Heute vor genau fünf Jahren gelang Inverness CT der größte Streich der Klubgeschichte. Der "Stolz der Highlands" zog im Glasgower Hampden Park mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Celtic FC mit einem in jeglicher Hinsicht überragenden Abwehrchef Virgil van Dijk ins FA-Cupfinale ein.

"Es gibt nichts in meinem Leben, das an das Gefühl bei diesem Treffer auch nur annähernd herangekommen ist", offenbarte Siegtorschütze Dave Raven der 'BBC Scotland', "Ich habe Kinder, bin verheiratet. Aber dieser pure Schuss ins Glück und das ganze Adrenalin, das werde ich nie wieder erleben." Der Rechtsverteidiger hat in seiner 14-jährigen Profikarriere allerdings auch nur fünf Tore gemacht.

In die Verlängerung gebracht hat Inverness Mittelfeldspieler Greg Tansey mit seinem zum 1:1 verwandelten Elfer. Seine Erinnerungen sind auch speziell: "Van Dijk hat mir noch schnell etwas ins Ohr geflüstert. Das kann ich aber nicht mehr wiedergeben. Ich weiß nur, dass er mein Lieblings-Aftershave benutzt hat. Der Typ hat nicht nur überragend gespielt, sondern auch noch verdammt gut gerochen."

Zuvor hatte van Dijk die "Bhoys" mit einem traumhaften Freistoß ins Kreuzeck in Führung gebracht. "Als er den reingemacht hat, habe ich ihm eigentlich gedanklich schon zum Sieg gratuliert ... so etwas wie ihn habe ich sowieso noch nicht gesehen. Wenn du neben ihm stehst, wirkt er noch viel größer und dann riecht er noch so gut, nach Selbstvertrauen und nicht nach Arroganz", sagt Tansey heute.

Lauter Nackerpatzerl im Bus

Die Heimfahrt im Bus war laut Tansey "wie eine 18er-Geburtstagsparty. Die Burschen sind alle nackt herum getanzt und das Bier ist durch die Gegend geflogen. Ein Wunder, dass unser Fahrer keinem Herzinfarkt erlegen ist."

Manager John Hughes ließ laufen: "Wir haben nach Siegen öfters mal angehalten und ein paar Bier geholt. Dann war aber Schluss. Doch wenn du so etwas erreichst, feierst du einfach nur noch gemeinsam."

Einen Monat danach holten Tansey und Co. mit einem 2:1-Finalsieg gegen Falkirk FC (erneut im Hampden Park) den Titel - den bislang einzig relevanten in der Kubgeschichte.

In den bislang sieben Duellen gegen Celtic nach der Cup-Sensation hat Inverness übrigens ein Remis geholt bei sechs Niederlagen und einem Torverhältnis von 5:30.

red