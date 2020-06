Lazio weiter vier Punkte dran an Juventus

APA (AFP)

Nicht alle waren mit dem Ergebnis in Rom einverstanden

Lazio Rom bleibt Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft auf den Fersen.

Die Römer feierten am Samstagabend zu Hause gegen Fiorentina einen knappen 2:1-Erfolg und liegen damit auch nach der 28. Serie-A-Runde vier Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. Die "Alte Dame" hatte bereits am Freitag zum Rundenauftakt einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Lecce gefeiert.

Die Gäste aus Florenz gingen zwar durch den französischen Altstar Franck Ribéry (25.) in Führung, Ciro Immobile (67./Elfmeter) und Luis Alberto (83.) sorgten aber noch für die Wende und den fünften Sieg in den jüngsten sechs Runden. Nur zuletzt am Mittwoch beim 2:3 bei Atalanta Bergamo hatte es eine Niederlage gesetzt.

Lazio setzte sich damit vorerst um sieben Punkte vom Dritten Inter Mailand ab, der am Sonntagabend bei Parma gastiert. Zuvor spielt Milan gegen Roma.

