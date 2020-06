Inter Mailand wendet Rückschlag ab

Marco Alpozzi/LaPresse via www.imago-images.de

Hart erkämpfter Dreier für Inter Mailand

Inter Mailand hat einen weiteren Rückschlag in der italienischen Meisterschaft gerade noch abgewendet.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte kam durch zwei späte Treffer am Sonntag zu einem glücklichen 2:1 (0:1) bei Parma Calcio und liegt damit weiterhin acht Punkte hinter Titelverteidiger Juventus Turin, der am Freitag gegen US Lecce 4:0 gewann.

Der Zweite Lazio Rom ist nach dem 2:1 am Samstag gegen den AC Florenz um vier Punkte besser.