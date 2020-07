Real Madrid kommt der Meisterschaft immer näher

dpa

Karim Benzema von Real Madrid erzielt das Tor zum 1:0 gegen CD Alavés per Elfmeter

Real Madrid hat auf dem Weg zum angestrebten spanischen Meistertitel seine Tabellenführung vor Verfolger FC Barcelona wieder ausgebaut.

Die Königlichen mit Fußball- Nationalspieler Toni Kroos gewannen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen Deportivo Alavés. Karim Benzema (11. Minute/Foulelfmeter) und Marco Asensio (51.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Bei jeweils drei ausstehenden Spielen vor Saisonende in der Primera División liegt Real vier Zähler vor Barcelona und darf auf die erste Meisterschaft seit 2017 hoffen. Für das Team von Trainer Zinédine Zidane war es im achten Spiel nach der Corona-Pause der achte Sieg. Barcelona tritt heute (19:30 Uhr) bei Real Valladolid an.

Wie bei den vergangenen beiden 1:0-Erfolgen ging Real durch einen Strafstoß in Führung - nach dem jüngsten Wirbel um umstrittene Elfmeter gab es dieses Mal an der Entscheidung des Schiedsrichters aber keine Zweifel. Ximo Navarro von Alaves brachte Ferland Mendy ungestüm zu Fall, Benzema verwandelte sicher.

Der Franzose legte mit einem Querpass zudem den zweiten Real-Treffer durch Asensio auf. Der frühere Leipziger Oliver Burke scheiterte bei einer Chance von Alavés auf den Ausgleich an Keeper Thibaut Courtois (26.).

Die Madrilenen mussten auf den angeschlagenen Linksverteidiger Marcelo verzichten. Der 32-Jährige habe sich eine Muskelverletzung im linken Bein zugezogen, teilte Real vor der Partie mit. Wie lange Marcelo ausfallen wird, war zunächst offen. Dem Routinier droht zumindest das Saison-Aus für die Primera División. Im Achtelfinale der Champions League muss Madrid am 7. August bei Manchester City eine 1:2-Niederlage wettmachen.