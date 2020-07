Fan-Rückkehr in Spanien rückt in weite Ferne

AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Salvador Illa dämpfte die Hoffnungen auf eine Fan-Rückkehr

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa hat die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien gedämpft.

"Wir haben wieder einen Anstieg der Infektionen erlebt. Obwohl wir diese unter Kontrolle bringen konnten, sehe ich die Rückkehr noch nicht", sagte der 54-Jährige dem Radiosender "Cadena Ser".

Illa versicherte, dass man sich Zeit nehmen und die nötigen Informationen sammeln werde, bis eine entsprechende Entscheidung getroffen wird. "Wir müssen im Umgang mit dem Virus vorsichtig sein. Zu diesem Zeitpunkt ist eine größere Ansammlung von Menschen allerdings nicht ratsam", sagte Illa.

In Spanien stiegen die Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den vergangenen Wochen wieder an. Die spanische La Liga hatte ihren Spielbetrieb am 11. Juni vor leeren Rängen wieder aufgenommen. Am 12. September ist der Beginn der Saison 2020/21 geplant.