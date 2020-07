Ter Stegen bester Barca-Spieler - Griezmann abgestraft

AFP7 via www.imago-images.de

Marc-André ter Stegen (l.) wurde von den Fans zum Barcelona-Spieler der Saison gewählt

Der Titel in der Primera Divisón geht in der Saison 2019/20 nicht an den FC Barcelona, sondern an Real Madrid. Vor dem letzten LaLiga-Spieltag haben die Barca-Fans die Leistungen ihrer Spieler bewertet. Lionel Messi ist nicht an oberster Stelle.

Der argentinische Superstar rangiert in der von der Sportzeitung "Marca" durchgeführten Abstimmung lediglich auf dem zweiten Platz.

Messi lieferte in bislang 32 Ligaspielen beeindruckende 43 direkte Torbeteiligungen (23 Tore, 20 Vorlagen), mehr als jeder andere im spanischen Oberhaus. Zudem kann er zum siebten Mal Torschützenkönig der Primera División werden, sollte Kevin Benzema am letzten Spieltag nicht noch den Zwei-Tore-Rückstand aufholen können.

Dennoch: Im Vergleich zur Vorsaison erzielte Messi 13 Tore weniger. Derart "wenige" Tore machte der 33-Jährige zuletzt in der Saison 2008/09. "Marca" zufolge ein Grund, warum der Superstar von den Fans nicht zum Barca-Spieler der Saison gewählt wurde.

Ex-BVB-Star Dembélé erlebt Saison zum Vergessen

Den ersten Platz im Ranking nimmt vielmehr der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ein. Der Ex-Gladbacher präsentierte sich einmal mehr als sicherer Rückhalt der Katalanen. Auf den Plätzen drei und vier folgen überraschend die Barca-Talente Riqui Puig (Mittelfeld, 10 Einsätze), und Ansu Fati (Angriff, 23 Einsätze, sechs Tore).

Abgestraft wurde derweil 120-Millionen-Euro-Transfer und Weltmeister Antoine Griezmann, der es in seiner ersten Barca-Saison lediglich auf neun Treffer brachte. Der Franzose landete auf Platz 18. Winter-Neuzugang Martin Braithwaite, Barcelona immerhin 18 Millionen Euro wert, rangiert nur einen Platz davor.

Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé nimmt den 21. von insgesamt 22 Plätzen ein. Der Franzose erlebte eine Saison zum Vergessen, stand verletzungsbedingt lediglich neun Mal auf dem Rasen.