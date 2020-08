Quique Setién vor dem Aus beim FC Barcelona

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Quique Setién steht beim FC Barcelona vor dem Aus

Nach dem verpassen der spanischen Meisterschaft sowie dem 2:8-Debakel im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München, ist die Zeit von Quique Setién als Trainer des FC Barcelona aller Voraussicht nach zu Ende.

>> Spielbericht: FC Barcelona gegen FC Bayern München

Zuerst musste man Real Madrid im Kampf um die Meisterschaft den Vortritt lassen, dann folgte mit dem 2:8 gegen den FC Bayern München der nächste herbe Dämpfer für den FC Barcelona. Die glorreiche Zeit der Katalanen scheint vorbei, ein Umbruch muss her und da fängt man offensichtlich beim Trainer an. Wie mehrere spanischen Medien berichten, steht Quique Setién vor dem Aus, am Montag soll das Präsidium des FC Barcelona tagen und wahrscheinlich die Trennung vom 61-Jährigen bekanntgeben.

Xavi oder Pochettino als Nachfolger?

Auf Setien, der erst im Jänner 2020 den Cheftrainer-Posten bei Barcelona übernahm, könnten den Medienberichten zufolge Ex-Spieler und Barcelona-Legende Xavi oder der ehemalige Tottenham-Erfolgscoach Mauricio Pochettino folgen. Letzterer sieht sich aber mehr dem Stadtrivalen Espanyol Barcelona hingezogen, war er dort doch als Aktiver von 1994 bis 2001 und noch einmal von 2004 bis 2006 im Einsatz. Zudem coachte er Espanyol vor seiner Zeit in England von Jänner 2009 bis November 2012.

Xavi hingegen steht noch bis 2021 bei Al Sadd in Kater als Trainer unter Vertrag, sagte aber Ende Juli der spanischen Sportzeitung "Marca": "Ich habe immer gesagt, dass mein Hauptziel Barca ist. Das ist meine Heimat und es wäre ein Traum."

Neben Setien, der nach dem Debakel selbst nicht mehr an einen Verbleib glaubt, könnte auch Sportdirektor Eric Abidal Barcelona verlassen, der in der Vergangenheit schon öfters bei der Mannschaft und allen voran Kapitän Lionel Messi aneckte.

red