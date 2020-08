Neuer Barca-Star positiv auf Corona getestet

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Positiver Corona-Test: Miralem Pjanic (l.)

Neuzugang Miralem Pjanic vom FC Barcelona ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mittelfeldspieler habe den Test am Samstag durchgeführt, nachdem er sich "etwas unwohl" gefühlt habe.

Derzeit befinde der 30-Jährige sich "bei guter Gesundheit" in Selbstisolation und werde in den kommenden 15 Tagen nicht nach Barcelona reisen, teilte der Klub mit.

Pjanic war für 60 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro im Tausch mit Arthur von Juventus Turin zu den Katalanen gewechselt. Zum Aufgebot Barcas, das in der Champions League 2:8 gegen Bayern München verloren hatte, hatte er in der Königsklasse noch nicht gehört.

Bei Barcelona waren zuvor bereits der französische Weltmeister Samuel Umtiti und der ehemalige Schalker Jean-Clair Todibo positiv auf das Coronavirus getestet worden.