PSG verpflichtet Meunier-Nachfolger

AFP/SID/Federico Proietti

Florenzi kommt auf Leihbasis von der AS Rom

Champions-League-Finalist Paris St. Germain hat den italienischen Fußball-Nationalspieler Alessandro Florenzi für ein Jahr auf Leihbasis verpflichtet.

Der 29 Jahre alte Abwehrspieler kommt von der AS Rom nach Paris, war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison aber an den FC Valencia ausgeliehen.

Florenzi wird damit auf der rechten Seite Nachfolger von Thomas Meunier, der zum deutschen Vizemeister Borussia Dortmund wechselte. Er wird damit Konkurrent des deutschen Nationalspielers Thilo Kehrer.