Real muss noch länger auf Hazard verzichten

APA (AFP)

Eden Hazard erleidet erneut eine Verletzung und wird länger fehlen

Real Madrid muss weiter auf Eden Hazard verzichten. Der zuletzt am Knöchel verletzte Belgier wäre am Mittwoch gegen Real Valladolid im Matchkader von Spaniens Meister aufgeschienen. Wie Real am Spieltag bekannt gab, zog sich der Offensivmann aber eine Muskelverletzung im rechten Bein zu. Eine genaue Ausfalldauer wurde nicht genannt, laut Medienberichten könnte Hazard aber nun drei bis vier Wochen fehlen.

Der 29-Jährige war im Sommer des Vorjahres um 100 Millionen Euro von Chelsea zu Real gewechselt. Sein Anteil am Meistertitel war aber nicht allzu groß, da er aufgrund von zwei Fußverletzungen nur 16 Ligaspiele bestritt und dabei nur einen Treffer erzielte.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) 30. September 2020

Verpasst auch Länderspiele

Hazard wird auch das Länderspiel Belgiens gegen die Elfenbeinküste sowie die anschließenden Auftritte der "Roten Teufel" in der Nations League gegen England und Island versäumen. Teamchef Roberto Martinez hatte betont, den Stürmer ohnehin nur mit Matchpraxis nominieren zu wollen.

apa