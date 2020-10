Ex-Sturm-Kicker wechselt zu EL-Gegner des LASK

Eibner-Pressefoto/EXPA/Feichter via www.imago-imag

Despodov wird wieder Jagd auf den LASK machen

LASKs Europa League-Gruppengegner PFC Ludogorets Razgrad verstärkt sich mit einem alten Bundesliga-Bekannten. Wie der bulgarische Meister bekannt gibt, holt man sich Ex-Sturm Graz-Angreifer Kiril Despodov, der leihweise von Cagliari Calcio kommt.

Das Aufeinandertreffen in der Europa League-Gruppenphase wird für einen Spieler des PFC Ludogorets Razgrad zu einem Wiedersehen mit dem LASK. Der bulgarische Meister verstärkt sich nämlich mit Kiril Despodov, der in der vergangenen Saison als Leihspieler von Sturm Graz dreimal gegen die Linzer in der Bundesliga zum Einsatz kam.

Bei Sturm gesetzt

Despodov brachte es während seiner einjährigen Leihe auf 21 Pflichtspieleinsätze für Sturm Graz und hinterließ mit neun Toren und acht Vorlagen einen bleibenden Eindruck. Gegen den LASK kam der variable Offensivspieler dreimal in der Bundesliga zum Einsatz, ein Tor gelang ihm dabei aber nicht.

Important information regarding the UEFA Europa League matches https://t.co/lclSia4q8d #ludogorets pic.twitter.com/9wWn1ZpI7N — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) 5. Oktober 2020

Beim bulgarischen Meister will der 23-Jährige an seine Leistungen im Sturm-Dress an der Vorsaison anknüpfen. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen liegt der Europa League-Gegner des LASK aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Parva Liga.

Dass Despodov in der Gruppenphase des Europacups auf einen bekannten Gegner trifft, dürfte ihn daher nicht stören. Vielleicht gelingt ihm ja dann sein erstes Tor gegen den LASK.

red