Stopp der Serie A nicht mehr ausgeschlossen

AFP/POOL/SID/RICCARDO ANTIMIANI

Spadafora schließt einen Abbruch der Saison nicht aus

Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora hat aufgrund der erneut steigenden Corona-Infektionen in Italien ein vorzeitiges Ende der laufenden Serie-A-Saison nicht ausgeschlossen.

"Ich weiß nicht, ob man bis zum Ende der Saison wird spielen können", sagte Spadafora in einem Interview mit dem TV-Kanal "La7" am Dienstag. Im Falle eines Abbruchs müsse Italiens höchste Fußball-Liga "an einen Plan B oder C für die Meisterschaft denken".

Laut Spadafora habe das von der Regierung mit dem Fußballverband ausgehandelte Protokoll zur Eingrenzung der Infektionen dennoch bisher gut funktioniert. Es sei aber wichtig, dass sich auch weiterhin jeder an die Vorgaben halten müsse.

Daher erneuerte Spadafora in dem Interview seine Kritik am fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. "Diese großen Spieler denken, dass sie über den Regeln stehen können. Fußballstars sollten aber ein Vorbild sein", sagte Spadafora.

Der Starspieler von Juventus Turin sei ohne behördliche Genehmigung zur portugiesischen Nationalmannschaft und von dort wieder zurück nach Turin geflogen. Bei der Nationalmannschaft hatte sich Ronaldo mit COVID-19 infiziert. Der 35-Jährige selbst hatte die Vorwürfe bereits vergangene Woche zurückgewiesen.