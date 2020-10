Koeman vs. Zidane: Die Clásico-Experten im Vergleich

LaLiga.com

Ronald Koeman und Zinédine Zidane sind wahre Clásico-Experten

Im Clásico (Samstag, 16:00 Uhr) zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid stehen nicht nur die spannenden Duelle auf dem Platz im Fokus. Auch an der Seitenlinie stehen sich zwei Weltstars gegenüber. Zusammen mit unserem Medienpartner "laliga.com" blicken wir vorab auf die Trainer Ronald Koeman und Zinédine Zidane.

Zwei echte Vereinslegenden sitzen am Samstag im Clásico auf den jeweiligen Bänken. 30 Mal haben beide zusammengenommen ein Duell zwischen Barca und Real in LaLiga als Spieler und Trainer hautnah miterlebt.

Beide wissen daher nur allzu gut, welchen Stellenwert die Partie hat und was es braucht, um eines der wichtigsten Vereinsspiele der Welt zu gewinnen. Dabei kommt es zum ersten Duell, bei dem sich Koeman und Zidane direkt gegenüberstehen. Wir machen den Vergleich der beiden Trainer.

Ronald Koeman (FC Barcelona)

Der Niederländer kam im Jahr 1989 zum FC Barcelona und gewann gleich in seiner ersten Saison den spanischen Pokal - nach einem Sieg im Finale gegen Real Madrid. Sechs Jahre blieb Koeman als Spieler bei den Katalanen, sein vielleicht bestes Tor in LaLiga erzielte er 1994, als er im Camp Nou beim 5:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid einen Freistoß aus der Distanz in die Maschen hämmerte.

Koeman erzielte insgesamt fünf Tore in elf Clásicos in LaLiga und unterstrich damit seine berüchtigte Torgefahr. Zum Ende seiner Zeit bei Barca blickte er auf sagenhafte 88 Treffer zurück, was ihn zum torgefährlichsten Defensivspieler der Klubgeschichte macht. In LaLiga wurde sein Tor-Rekord als Verteidiger erst in der vergangenen Saison von Real Madrids Sergio Ramos gebrochen.

Sein Treffer im Wembley-Stadion im Finale des Europapokals der Landesmeister von 1992 gegen Sampdoria (1:0 n. V.) machte Koeman letztlich zu einer wahren Ikone der Blaugrana. Es war der erste Erfolg im höchsten europäischen Wettbewerb für Barcelona.

Zinédine Zidane (Real Madrid)

Zidane trat Barcelona als Spieler insgesamt sieben Mal in LaLiga mit Real Madrid gegenüber, zwei Siege und drei Unentschieden stehen zwei Niederlagen gegenüber. Vor allem sein Tor beim 4:2-Sieg gegen das damalige katalanische Starensemble um Ronaldinho und Samuel Eto'o im Jahr 2004 ist heute noch vielen in Erinnerung.

Seinen größten Moment gegen Barcelona hatte der Franzose aber in der Champions League. Beim 2:0-Erfolg im Halbfinale der Saison 2001/02 streichelte Zidane das Leder förmlich ins Tor. Im Finale gegen Bayer Leverkusen erzielte er dann wenig später einen weiteren magischen Treffer.

Als Trainer hat Zinédine Zidane bislang mehr Titel einfahren können, als sich die Fans der Königlichen wohl erträumt haben. Zweimal gewann er seit seiner ersten Amtsübernahme im Jahr 2016 die Meisterschaft in LaLiga (2017 und 2020), dreimal in Folge siegte er zudem in der Champions League (2016 bis 2018).

Insgesamt hat der einstige Mittelfeldstar als Trainer bereits elf Trophäen für Real Madrid gesammelt. Allein Miguel Munoz steht in der Klub-Rangliste mit 14 Titeln noch vor ihm.