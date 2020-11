Ex-Werder-Profi Klaassen führt Ajax zum Sieg

via www.imago-images.de

Klaassen traf beim Ajax-Sieg doppelt

Der ehemalige Bremer Bundesliga-Profi Davy Klaassen war am Samstag mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit der Wegbereiter für den 5:2 (2:1)-Erfolg des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam gegen Fortuna Sittard. Der Mittelfeldspieler war in der 32. und 45. Minute erfolgreich.

Der 27-jährige Niederländer war Anfang Oktober für elf Millionen Euro Ablöse an den ehemaligen Europapokalsieger der Landesmeister bzw. Champions-League-Sieger abgegeben worden.

Mit 18 Punkten führt Ajax die Tabelle der Eredivisie zählergleich vor Vitesse Arnheim an. Zuletzt hatte der Renommierklub mit einem 13:0-Rekordsieg bei VVV Venlo für Aufsehen gesorgt.