Barca in Not: Dieses Quartett steht auf der Streichliste

Samuel Umtiti soll den FC Barcelona im Sommer verlassen

Der FC Barcelona steht kurz vor der Pleite. Um dennoch handlungsfähig zu bleiben, sollen die Profis in diesen Tagen zu einem weiteren Gehaltsverzicht überredet werden. Dazu sollen im Winter vier Spieler verkauft werden, um endlich Geld in die Kassen zu spülen und das Team mit dringend benötigten Neuverpflichtungen zu verstärken.

Sportlich wie finanziell ist der ruhmreiche FC Barcelona in Schieflage geraten. Nachdem am Samstag Berichte über eine drohende Insolvenz die Runde machten, folgte nur wenige Stunden später beim blamablen 1:1 gegen Alavés der nächste sportliche Rückschlag.

Um das sinkende Schiff wieder auf Kurs zu bringen, hat der Klub einige Maßnahmen getroffen. Zum einen wollen die Katalanen mit einem mehr oder minder freiwilligen Gehaltsverzicht der Profis kurzfristig für finanzielle Entlastung sorgen.

Mit Blick auf die Rückrunde wurde laut "Mundo Deportivo" zudem der Verkauf von vier Spielern beschlossen. Mit den Transfererlösen sollen neue Spieler geholt werden, die das Team wieder in die Erfolgsspur führen.

Weltmeister auf der Streichliste

Prominentester Name auf der Barca-Streichliste ist Samuel Umtiti. Der verletzungsanfällige Weltmeister hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel bestritten und gilt intern als echtes Sorgenkind. Angeblich erwarten die Katalanen aber nicht mal ein Angebot für den 26-Jährigen, der seit Jahren unter großen Knieproblemen leidet. Sein Verkauf dürfte sich demnach alles andere als leicht gestalten.

Deutlich besser sind die Chancen auf einen Transfer von Junior Firpo. Der 24-Jährige zeigte in der vergangenen Rückrunde sein Potenzial und durfte als Joker immerhin auch in den beiden ersten Champions-League-Spielen der laufenden Saison ran. Mittelfeldspieler Carles Alená wartet dagegen noch auf seinen ersten Einsatz in der Spielzeit 2020/21. Der 22-Jährige war im letzten Jahr an Betis Sevilla ausgeliehen.

Fließen mehr als 35 Millionen Euro in die Kassen?

Für Firpo erhoffen sich die Katalanen angeblich eine Ablöse in Höhe von zehn bis 15 Millionen Euro, Alenás Wert wird auf 18 bis 20 Millionen taxiert. Unmöglich einzuschätzen ist auch für die Barca-Bosse hingegen der Marktwert von Umtiti.

Der vierte Spieler, der verkauft werden soll, über den der FC Barcelona aber gar nicht mehr verfügen kann, ist der Brasilianer Emerson. Der 21-Jährige wurde im Sommer an Betis Sevilla verkauft. Allerdings werden die Katalanen an einem Weiterverkauf dank Vertragsklausel beteiligt. Der AC Milan soll schon seine Fühler ausgestreckt haben.