Real-Profis Hazard und Casemiro positiv getestet

APA (AFP/Archiv)

Eden Hazard und Casemiro wurden beide positiv auf Covid-19 getestet

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat zwei weitere Coronafälle bekanntgegeben. Der belgische Offensivspieler Eden Hazard und der brasilianische Mittelfeldakteur Casemiro seien Freitag positiv auf das Virus getestet worden, teilte Real am Samstag mit. Tests bei anderen Spielern und dem Betreuerstab fielen negativ aus. Vor einer Woche war Innenverteidiger Eder Militao positiv auf das Sars-CoV2-Virus getestet worden.

>> Liveticker: Valencia CF gegen Real Madrid

Hazard und Casemiro waren am Dienstag beim 3:2 über Inter Mailand in der Champions League zum Einsatz gekommen. Am Sonntag werden sie im Ligaspiel bei FC Valencia fehlen.

Casemiro stand bisher in fünf von sieben Ligaspielen in der Startelf und war zudem in allen drei Champions League-Partien im Einsatz. Eden Hazard feierte erst vor kurzem nach langer Verletzungspause sein Comeback und erzielte in seinem einzigen Liga-Einsatz auch gleich ein Tor.

apa/red