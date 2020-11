Celta de Vigo trennt sich von Trainer Óscar García

Salvador Sas via www.imago-images.de

Óscar García ist nicht mehr Trainer von Celta de Vigo

Der frühere Salzburg-Coach Óscar García muss seinen Platz auf der Trainerbank beim spanischen Erstligisten Celta de Vigo räumen.

Der spanische Erstligist Celta de Vigo hat sich am Montag von Trainer Óscar García getrennt. Der Traditionsklub belegt nach dem 1:1 am Freitag bei Elche nur den 17. Tabellenplatz in der Primera División. In neun Meisterschaftsspielen gelang nur ein Sieg.

García, von Ende 2015 bis Juni 2017 Chefcoach von Red Bull Salzburg, hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

OFICIAL 🚨 @oscargarciaj no continuará como entrenador del RC Celta. El club agradece al técnico y sus ayudantes su profesionalidad y dedicación.



🔗 https://t.co/E1gTi4OGSq pic.twitter.com/lVofpNnhCY — RC Celta (@RCCelta) 9. November 2020

sid