Ehemaliger Sturm-Kicker geht in die Niederlande

MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Donis Avdijaj will es noch einmal in den Niederlanden wissen

Donis Avidjaj hat einen neuen Klub gefunden. Das ehemalige Ausnahmetalent von Schalke 04, das auch 18 Monate auf Leihbasis für Bundesligist Sturm Graz aktiv war, schließt sich dem niederländischen Erstligisten FC Emmen an.

Die fußballerische Odyssee von Donis Avdijaj geht weiter. Das ehemalige Top-Talent des FC Schalke 04 schließt sich dem niederländischen Erstligisten FC Emmen an, bei denen er schon länger im Probetraining war. Der mittlerweile 24-jährige Offensivspieler, der von Jänner 2015 bis Juni 2016 leihweise beim SK Sturm Graz kickte, kehrt damit wieder in die Niederlande zurück, nachdem sein Vertrag beim schottischen Klub Heart of Midlothian ausgelaufen war.

"Wir hatten Donis seit einiger Zeit im Test und haben einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Wir sehen ihn hauptsächlich auf der linken Außenbahn, aber er kann auch auf den anderen vorderen Positionen spielen. Wir hoffen, dass er wieder zeigt, wozu er fähig ist", so Emmen-Geschäftsführer Ronald Lubbers in einer ersten Reaktion.

Erfolgreichste Zeit beim SK Sturm Graz

Donis Avidjaj hatte seine bisher erfolgreichste Zeit beim SK Sturm Graz, als er in 45 Pflichtspielen 13 Tore sowie 15 Assists lieferte und auch mit seinen Interviews bald zum Fan-Liebling bei den "Blackies" wurde. Nachdem er sich bei seinem Stammklub Schalke 04 nicht durchsetzen konnte, folgten weitere Stationen bei Roda JC Kekrade, Willem II Tilburg und Trabzonspor in der Türkei, ehe er sich im Jänner 2020 Heart of Midlothian anschloss.

Daor is ie dan: 𝑫𝒐𝒏𝒊𝒔 𝑨𝒗𝒅𝒊𝒋𝒂𝒋 😎



📲 Meer via https://t.co/BiC7F37Vft pic.twitter.com/tKNEzwifty — FC Emmen (@FC_Emmen) 12. November 2020

Nach aber lediglich drei Einsätzen in der schottischen Premiership, zieht es den flexiblen Offensivmann nun wieder zurück in die Niederlande, dort brachte er es für Kerkrade und Willem II immerhin in 26 Ligaspielen auf sieben Tore, war zudem fünfmal in vier Pokalspielen erfolgreich. Vielleicht gelingt es ihm ja jetzt, seine stockende Profikarriere wieder auf Vordermann zu bringen.

red