Mustafi und Rüdiger auf Barca-Liste: Nur Notlösung?

Heuler Andrey

2017 beim Confed Cup gemeinsam für Deutschland auf dem Rasen: Shkodran Mustafi (l.) und Antonio Rüdiger (r.)

Die Verletzung von Gerard Piqué hinterlässt eine große Lücke beim FC Barcelona. Die Katalanen sichten daher bereits eifrig den Transfermarkt nach möglichen Verstärkungen.

Auf der Liste, so das spanische Blatt "Mundo Deportivo", stehen unter anderem Shkodran Mustafi und Antonio Rüdiger. Beide sollen dieser Tage von Ramon Planes, dem Technischen Direktor des FC Barcelona, näher unter die Lupe genommen werden.

Barca sucht nach einem erfahrenen Mann, der die Abwehr-Sorgen sofort vergessen lassen kann. Immerhin fällt Piqué für mindestens vier Monate aus, entscheidet er sich für eine Operation wären es sechs.

Zwar vertraute Trainer Ronald Koeman in den beiden zurückliegenden Spielen gegen Kiew und Osasuna jeweils auf Óscar Mingueza, Eigengewächs und Stammverteidiger der zweiten Mannschaft. Koeman wolle sich jedoch in der Verteidigung noch breiter aufstellen und kein Risiko eingehen.

Mustafi spielt seit seinem Wechsel vom FC Valencia im Sommer 2016 beim FC Arsenal. Unter Teammanager Mikel Arteta hat der 20-fache deutsche Nationalspieler derzeit aber einen schweren Stand. In der Saison 2020/21 kam er erst auf fünf Pflichtspieleinsätze, allein in den Duellen in der Europa League stand er in der Startelf.

Für Rüdiger vom FC Chelsea sah es zuletzt gar noch schlechter aus. Unter Frank Lampard absolvierte der 37-fache deutsche Nationalspieler erst am 9. Spieltag sein erstes Liga-Spiel in dieser Saison. Schon im Sommer hatte Rüdiger aufgrund seiner Situation den Markt sondiert und mit einem Wechsel geliebäugelt.

Eric García erste Wahl bei Barca - Ex-Schalker als letzte Option?

Von seinem Arbeitgeber wurde er im Sommer gar dem FC Barcelona angeboten, vor ein paar Monaten hatte der LaLiga-Klub jedoch noch keinen Bedarf für einen zentralen Innenverteidiger. Eine Meinung, die der Klub laut "Mundo Deportivo" für die kommende Transferperiode überdenken muss.

Erste Wahl seien die beiden Deutschen für die Barca-Planer jedoch nicht. Ganz oben auf der Wunschliste steht dem Bericht zufolge Eric García von Manchester City. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus, vorstellbar wäre ein Winter-Wechsel zu einer moderaten Ablösesumme.

Eine letzte Option wäre eine Rückholaktion von Jean-Clair Todibo, der in der vergangenen Saison an den FC Schalke 04 ausgeliehen war. Der Franzose wurde im Sommer an SL Benfica verliehen, konnte sich dort jedoch noch nicht durchsetzen und wartet auf Einsatzzeiten.