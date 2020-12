FCB: De-Jong-Interesse nur "Spekulation"?

Peter Schatz

Trafen im Sommer in der Champions League aufeinander: Barcas Frenkie De Jong (li.) und Leon Goretzka vom FC Bayern

Schlägt der FC Bayern auf spektakuläre Weise auf dem Transfermarkt zu? Einem Bericht zufolge stellen die Münchner derzeit die Weichen für einen Wechsel von Barcelonas Mittelfeld-Star Frenkie de Jong. Andere Quellen sind eher skeptisch.

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtete jedenfalls am Mittwoch, dass der FC Bayern in Kontakt mit Ali Dursun, dem Spieleragenten von Frenkie de Jong, steht.

Sollte sich die Chance auf Verhandlungen ergeben, soll Dursun den deutschen Rekordmeister rechtzeitig informieren, heißt es. Laut dem deutschen TV-Sender "Sky" ist das Thema jedoch "Stand heute reine Spekulation".

So oder so: Die Münchner zeigten schon im Jahr 2018 großes Interesse am niederländischen Nationalspieler. Damals konnte sich jedoch der FC Barcelona mit Ajax Amsterdam einigen und einen 75-Millionen-Euro-Deal zuzüglich elf Millionen Euro an Variablen einfädeln.

Der Transfer ging dann im Sommer 2019 über die Bühne. Auch Paris Saint-Germain soll damals wie heute an de Jong dran gewesen sein.

Seit seinem Wechsel ist Frenkie de Jong im Mittelfeld der Katalanen gesetzt, jüngst verlängerte er gar seinen Vertrag um weitere Jahre bis 2026. Die Ausstiegsklausel für den 23-Jährigen liegt bei satten 400 Millionen Euro. Dennoch scheint ein vorzeitiger Wechsel nicht völlig ausgeschlossen, so das Sportblatt aus Spanien.

Marktgerechte Ablöse für Frenkie de Jong?

Denn der FC Barcelona befindet sich in einer tiefgreifenden finanziellen Krise. Um kurzfristig die Geschäfte aufrechthalten zu können, könnte der Klub gezwungen sein, sich von Spielern zu trennen.

Undenkbar, dass der FC Bayern derweil die 400 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler zieht. Die Münchner setzen laut "Mundo Deportivo" vielmehr auf mögliche Verhandlungen mit den Barca-Bossen. Im Raum stehe eine marktgerechte Ablöse, die letztlich bei jenen 86 Millionen Euro liegen soll, die Barcelona mit den Amsterdamern vereinbart hatte.

Der FC Bayern hat sich im vergangenen Sommer mit Marc Roca von Espanyol Barcelona bereits im Mittelfeld verstärkt, nachdem Spielmacher Thiago zum FC Liverpool zog. Die Zukunft von Corentin Tolisso und Javi Martínez, zwei weiteren zentralen Mittelfeldspielern beim FC Bayern, gilt derzeit als ungewiss.