Ehemaliger Schalke-Star Huntelaar beendet Karriere

Ajax Amsterdam v RKC Waalwijk via www.imago-images

Klaas-Jan Huntelaar beendet seine Karriere

Klaas-Jan Huntelaar von Ajax Amsterdam beendet am Saisonende seine Karriere. Das gab der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 am Samstag bekannt.

"Ich werde aufhören", sagte der Angreifer gegenüber "Fox Sport": "Fußball ist das beste, was es gibt. Sag niemals nie, aber es ist vorbei."

Der Abschied fällt Huntelaar schwer: "Ich habe nichts dagegen, hart zu trainieren, auch wenn ich manchmal meinen Körper spüre. Aber ich habe in den letzten Monaten darüber nachgedacht. Meine Kinder wollen, dass Papa weitermacht. Aber alles geht zu Ende."

In der Zukunft möchte sich der 37-Jährige mehr um seine Familie kümmern. 2010 wechselte Huntelaar für rund 14 Millionen Euro vom AC Mailand zum FC Schalke 04.

Bei den Königsblauen erzielte der Torjäger in 240 Pflichtspielen insgesamt 126 Treffer und steuerte zudem 35 Assists bei. 2011 gewann der Niederländer mit dem FC Schalke 04 den DFB-Pokal. Eine Saison später wurde Huntelaar Torschützenkönig der Bundesliga.

2017 verabschiedete sich der Rechtsfuß vom FC Schalke 04 und kehrte zu Ajax Amsterdam zurück, wo Huntelaar bereits zwischen 2006 und 2009 auflief.

Wie geht es für Klaas-Jan Huntelaar weiter?

In der laufenden Spielzeit ist der ehemalige Knappe zumeist nur noch Joker. Am Samstag erzielte Huntelaar in der Partie gegen PEC Zwolle sein drittes Saisontor.

Ob der Stürmer nach seiner aktiven Laufbahn noch in einer anderen Funktion bei Ajax Amsterdam bleibt, ist derzeit noch offen. "Er ist bei mir immer willkommen", sagte Trainer Erik ten Hag: "Unsere jungen Spieler beobachten ihn oft mit offenem Mund."

Der Ajax-Coach hat zudem eine Vermutung: "Ich weiß, dass er Trainer werden will. Er kann Angreifer ausbilden, aber er kann noch viel mehr. Er kann den Spielern klarmachen, dass sie alles tun müssen, um an die Spitze zu kommen. Aber zuerst will er in dieser Saison Titel gewinnen. Er will seine Karriere schön beenden."