Atlético behauptet die Tabellenführung

APA (AFP)

Luis Suarez zeigte wieder einmal seine große Klasse

Topstürmer Luis Suarez hat Atletico Madrid am Samstag in der spanischen La Liga mit einem Doppelpack zu einem 3:1-Sieg gegen Elche geschossen. Der Uruguayer erzielte die beiden ersten Tore, Diego Costa setzte mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt. Der Hauptstadtclub liegt damit weiter an der Tabellenspitze. Real Sociedad hatte am Abend die Möglichkeit, nach Punkten gleichzuziehen, hat aber bereits zwei Spiele mehr absolviert.

>> Spielbericht: Atlético Madrid gegen Elche CF

Atlético Madrid behauptet die Führung in der Tabelle und ist nach dem 3:1-Heimsieg gegen Elche auf einem guten Weg weitere Akzente im Titelkampf zu setzen. Matchwinner war Ex-Barcelona-Stürmer Luis Suarez, der gleich zweimal einen Treffer erzielen konnte.

apa