Skorpione aufgepasst! Domenech fix in Nantes

APA (AFP)

Raymond Domenech, neuer Trainer des FC Nantes

Der FC Nantes hat am Samstag die Verpflichtung des früheren französischen Teamchefs Raymond Domenech bis zum Ende der laufenden Saison bestätigt.

Der 68-Jährige hat seit der WM 2010 in Südafrika, als Frankreich als Gruppenletzter in der Vorrunde ausgeschieden und die Mannschaft zwischenzeitlich in einen Streik getreten war, kein Team mehr trainiert, fungierte im TV als Analytiker und im Theater als Laien-Darsteller.

Den Fans des französischen Nationalteams hatte er sich seinerzeit so vorgestellt: "Mein Name ist Raymond Domenech. Ich trainiere ab sofort unsere Nationalmannschaft und bin Wassermann, Aszendent Jungfrau."

Als Trainer von Olympique Lyon sortierte er 1988 fünf Spieler aus, allesamt Skorpione. Bei der WM 2010 ließ er überraschend Robert Pires daheim - einen Skorpion.

Auf die Frage, ob die Astrologie in seinen Aufstellungen eine Rolle spiele, antwortete Domenech einmal: "Wenn sich zwei gleich starke Spieler ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, muss ich bei meiner Entscheidung alle Parameter einbeziehen. Die Astrologie ist nicht der wichtigste, aber einer davon."

Aktuell hat Abstiegskandidat Nantes nur einen Skorpion im Kader: Sébastien Corchia. Der zweite, Josué Homawoo, wurde vor kurzem verliehen.

apa/red