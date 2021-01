Juventus-Kicker Alex Sandro in Quarantäne

APA (AFP)

Juventus-Spieler Alex Sandro ist an Corona erkrankt

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin muss wegen eines positiven Corona-Tests vorerst auf seinen Abwehrspieler Alex Sandro verzichten. Der Brasilianer habe leichte Symptome der Krankheit Covid-19 gezeigt und sich einem Test unterzogen, teilte der Serie-A-Club am Montagabend mit. Der 29-Jährige sei in Isolation. Sandro wird deshalb am Mittwoch fehlen, wenn der Tabellenfünfte zum Top-Spiel beim Liga-Primus AC Milan antritt.

Die "Rossoneri" liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze mit dem Stadtrivalen Inter Mailand. Serienchampion Juve hat nach der 15. Runde mit 27 Punkten bereits zehn Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter und ist damit bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Stürmer-Star Cristiano Ronaldo hatte vor der kurzen Spielpause zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr bereits eine Rückkehr zu alter Stärke gefordert.

