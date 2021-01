Maldini-Mania: 1.000 Mal AC Milan!

APA (AFP)

Daniel Maldini (r.) spielt wie sein Vater und Großvater für Milan

Mit seinem sechsten Einsatz für den italienischen Spitzenclub AC Milan hat Daniel Maldini seiner Familie zu einer historischen Marke verholfen.

Zusammen mit seinem Großvater Cesare und Vater Paolo kommen die Maldinis auf nun 1.000 Einsätze in der italienischen Serie A. Die ganz große Freude blieb aber aus: Die Mailänder verloren am Mittwochabend zu Hause im Top-Spiel gegen Meister Juventus Turin mit 1:3.

Die Maldinis gelten in Mailand gewissermaßen als Fußball-Dynastie. Daniels Großvater Cesare kam im Trikot der "Rossoneri" auf 347 Einsätze. Vater Paolo spielte 25 Jahre bei Milan und brachte es auf 647 Spiele. Daniel hatte in der vergangenen Saison sein Liga-Debüt gegeben. In der laufenden Spielzeit war es nun das vierte Spiel, bei dem der 19-jährige Stürmer für Milan auf dem Platz stand.

apa