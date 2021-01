Meiste Tore als Profi: Hält Ronaldo den Rekord?

Marco Canoniero via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo hat noch lange nicht genug vom Toreschießen

Seit Mittwochabend ist Cristiano Ronaldo jener Fußballer mit den meisten erzielten Toren auf Vereins- und Nationalteamebene aller Zeiten. Damit hat der Juventus-Superstar den Uralt-Rekord des Wieners Josef Bican übertroffen. Zumindest, wenn es nach einem bekannten spanischen Datenexperten geht.

Cristiano Ronaldo hat sich einmal mehr in die Annalen des internationalen Fußballs geschossen. Im italienischen Supercoppa-Finale zwischen Meister Juventus und Cupsieger Napoli (2:0) erzielte der bald 36-jährige Portugiese die 1:0-Führung der "alten Dame" und dürfte damit eine neue, historische Bestmarke aufgestellt haben.

Mit 658 Toren für seine Vereine Sporting Lissabon (5), Manchester United (118), Real Madrid (450) und Juve (85) sowie den 102 Treffern für die Auswahl Portugals hält "CR7" auf Vereins- und Nationalteamebene nun in Summe bei 760 Toren in offiziellen Bewerbsspielen und ließ damit den Wiener Josef Bican (759) endgültig hinter sich.

Zumindest, wenn es nach der Statistik des spanischen Sportjournalisten und Datenexperten Alexis Martín-Tamayo, der unter dem Pseudonym "MisterChip" auftritt, geht. Die FIFA spricht Bican hingegen 805 Tore zu, außerdem würden auch noch die beiden Brasilianer Romário (772) und Pelé (767) vor dem Portugiesen liegen.

"MisterChip"-Statistik: "Wunderteam"-Stürmer Bican überholt, Pelé schmollt

Bican, 1913 in Wien geboren und später Mitglied des legendären "Wunderteams", spielte unter anderem vier Jahre bei Rapid, bevor er in die Tschechoslowakei auswanderte und später auch für die Nationalmannschaft seiner neuen Heimat auflief. Die neun Jahre bei Slavia Prag waren Bicans längstes Engagement bei ein und demselben Klub.

Brasiliens Fußballlegende Pelé erkennt den vermeintlich neuen Rekord Ronaldos ohnehin nicht an. Bereits nach Juventus' 3:1-Heimsieg in der Serie A gegen Sassuolo vor eineinhalb Wochen, bei dem "CR7" in der Nachspielzeit zum Endstand getroffen hatte, aktualisierte "O Rei" auf seinem Instagram-Profil seine Anzahl an Karrieretoren auf 1.283. Diese ist allerdings nicht offiziell gültig, Pelé dürfte in seine Rechnung auch Treffer in Freundschaftsspielen einfließen lassen.

Für "MisterChip" ist seine Rechnung die einzig wahre. Auch in Bezug auf die Diskrepanz bei der Gesamtanzahl der Tore Bicans sagte der Spanier: "Die FIFA weiß nicht einmal bei 17 Prozent der 21.727 Tore, die in der Geschichte der WM-Qualifikation gefallen sind, wer sie geschossen hat. Wie werden sie dann wissen, wie viele Bican gemacht hat?"

David Mayr