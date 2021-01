Kehrt Ribéry zum FC Bayern zurück?

unknown

Franck Ribéry spielte lange Jahre für den FC Bayern

Seit seinem Abschied vom FC Bayern läuft Franck Ribéry für den italienischen Erstligisten AC Florenz auf. Allerdings könnte die Zusammenarbeit zwischen dem Flügelspieler und seinem Noch-Arbeitgeber im Sommer enden.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, ist aktuell weder Ribéry noch Florenz an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Mit Alexander Kokorin von Spartak Moskau haben die Toskaner offenbar schon einen Nachfolger im Blick. Somit könnte der Ribéry den Verein im Sommer ablösefrei verlassen, schließlich läuft sein Vertrag aus.

Noch ist unklar, ob der 37-Jährige seine erfolgreiche Karriere überhaupt fortsetzen möchte. "Mal sehen, was mein Körper sagt, ob ich noch Spaß habe", sagte der Franzose jüngst gegenüber der "Sport Bild". Eine Rückkehr in die Bundesliga schloss der ehemalige Star des FC Bayern ebenfalls nicht aus.

"Im Moment gilt meine ganze Kraft Florenz, ich bin wichtig für das Team. Was danach passiert, das weiß ich nicht. Ich will nichts ausschließen, schauen wir mal", so Ribéry.

In der laufenden Saison absolvierte der Routinier bislang 16 Pflichtspiele für Florenz. Dabei gelangen Ribéry vier Vorlagen. Auf einen eigenen Treffer wartet der neunfache deutsche Meister hingegen noch.

Zwischen 2007 und 2019 trug Ribéry das Trikot des FC Bayern. Mit den Münchnern sammelte der Linksaußen zahlreiche Titel.

Übernimmt Franck Ribéry einen Posten beim FC Bayern?

Nach dem Gewinn der Champions League wurde der Fanliebling zu Europas Fußballer des Jahres gekürt. Auch nach seinem Abschied aus München verfolgt Ribéry sein ehemaliges Team immer noch intensiv. So äußerte sich der Rechtsfuß zuletzt über den Transferpoker um seinen Ex-Mitspieler David Alaba.

Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bot Ribéry bereits eine Funktion im Verein an. "Wenn er seine Karriere in Italien beendet hat, wird er wiederkommen und mit uns zusammenarbeiten", so der 65-Jährige im vergangenen Dezember: "Er ist auch bei uns immer noch sehr beliebt und könnte eine Art Botschafterrolle für den Verein übernehmen."

Ribéry kann sich laut eigener Aussage die Arbeit als "Sportkoordinator" vorstellen. Ob der Franzose bereits im Sommer einen Posten beim FC Bayern bekommt, bleibt jedoch abzuwarten.