Grbić stürzt mit Lorient PSG von Tabellenspitze

APA (AFP)

Grbic (l.) bringt mit Lorient überraschend PSG zu Fall

Abstiegskandidat FC Lorient hat am Sonntag in der französischen Ligue-1 für eine große Überraschung gesorgt. Das Team von ÖFB-Nationalstürmer Adrian Grbić besiegte Serienmeister Paris Saint-Germain zu Hause mit 3:2 (1:1) und sorgte damit auch für einen Umsturz an der Tabellenspitze. PSG liegt nach 22 Runden nun einen Zähler hinter dem neuen Leader Olympique Lyon, der bereits am Freitag Girondins Bordeaux mit 2:1 bezwungen hatte.

>> Spielbericht: FC Lorient gegen Paris Saint-Germain

Aufsteiger Lorient verließ mit dem fünften Saisonsieg, dem zweiten in Serie, die Fixabstiegszone und schob sich auf den Relegationsplatz. Grbic wurde in der 61. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Der für ihn eingetauschte Terem Moffi erzielte in der Nachspielzeit den Siegestreffer (91.).

Un succès de prestige. Et vous étiez 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐧𝐨𝐮𝐬 pour l'obtenir ! 🧡 pic.twitter.com/hPPX55Lf0f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 31. Januar 2021

Für PSG waren am Ende auch zwei Elfertore von Superstar Neymar (45., 58.) zu wenig. Der Titelverteidiger kassierte im fünften Spiel unter Neo-Trainer Mauricio Pochettino die erste Niederlage. Zuletzt hatte PSG drei Siege in Serie gefeiert.

apa