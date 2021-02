Prevljak in Belgien zum Spieler des Monats gekürt

Vincent Kalut via www.imago-images.de

Smail Prevljak blüht in Eupen auf

Ex-Salzburg-Stürmer Smail Prevljak ist bei seinem Klub AS Eupen in Belgien in Topform. Der TV-Sender "Sporza" hat den 25-jährigen Bosnier als Spieler des Monats Jänner geehrt.

Seit einem Jahr bereits geht Smail Prevljak für die AS Eupen in der ersten Liga Belgiens auf Torjagd. Erst von Red Bull Salzburg an den Klub aus der überwiegend deutschsprachigen 20.000-Einwohner-Stadt nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen verliehen, ist der 25 Jahre alte Stürmer seit vergangenem Sommer fix bei den Belgiern engagiert.

>> Die kompletten Karrierestatistiken von Smail Prevljak in der weltfussball-Datenbank

Als Tabellen-14. liegt Eupen zehn Spieltage vor dem Ende des Grunddurchgangs sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und fünf hinter dem Europacup-Playoff. Für Prevljak selbst läuft es in dieser Saison hingegen hervorragend. Zehn Tore hat er in seinen 18 Einsätzen in der Liga erzielt, womit er für über ein Drittel aller Treffer seines Klubs (28) verantwortlich ist.

Sechs davon erzielte der bosnische Teamspieler im Jänner, wofür er nun vom TV-Sender "Sporza" - als erster Eupen-Akteur überhaupt - zum Spieler des Monats gekürt wurde. "Das bedeutet mir sehr viel", freute sich Prevljak im Gespräch mit dem "Belgischen Rundfunk" über die Auszeichnung, der die Daten des Analyseunternehmens Opta zugrunde liegen. "Es ist ein kollektiver Sport und deswegen muss ich mich bei der Mannschaft bedanken. Ohne die wäre das nicht möglich."

red