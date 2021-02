Atromitos trennt sich von Damir Canadi

Sotiris Dimitropoulos via www.imago-images.de

Das zweite Griechenland-Engagement von Damir Canadi ist schon wieder vorbei

Die zweite Amtszeit von Damir Canadi beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen ist nach knapp einem halben Jahr schon wieder vorbei. Wie der Verein bestätigte, trennt man sich vom Wiener Coach, dessen Vertrag eigentlich noch bis Sommer 2022 gelaufen wäre.

>> Der aktuelle Tabellenstand der griechischen Super League

Das zweite Griechenland-Engagement von Damir Canadi bei Atromitos Athen ist nach etwas mehr als fünf Monaten schon wieder vorbei. Wie der griechische Erstligist bekannt gibt, trennt man sich nach 21 Pflichtspielen vom Wiener-Coach, zuletzt scheiterte man im Cup-Achtelfinale an PAS Giannina. Über die genaueren Beweggründe gibt es noch keine Informationen. Sein Vertrag wäre ursprünglich noch bis Sommer 2022 gelaufen.

Zweite Amtszeit bei Atromitos

Damir Canadi war seit Juli 2020 wieder bei Atromitos für die sportlichen Geschicke verantwortlich, holte in 20 Ligaspielen aber nur sechs Siege und liegt bereits acht Punkte hinter dem sechsten Platz, der noch zum Meister-Playoff reichen würde. Seine erste Amtszeit in Griechenland von Juli 2017 bis Juni 2019 verlief damals noch weit erfolgreicher, als er Atromitos gleich zweimal in den Europacup führte.

Bei Atromitos stehen mit Ex-Rapidler Lucas Galvão, Ex-Mattersburger Patrick Salomon sowie dem eben erst nach Griechenland gewechseltem Ex-Austrianer Bright Edomwonyi gleich drei Spieler mit österreichischem Bundesliga-Hintergrund im Kader.

red