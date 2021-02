Marko Marin findet neuen Verein

Lato Klodian via www.imago-images.de

Wechselt in Saudi-Arabien zu Al-Raid FC: Marko Marin

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marko Marin wechselt innerhalb der höchsten Liga Saudi-Arabiens den Verein. Der 31-Jährige unterschreibt einen Vertrag beim Al-Raid FC, wie der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgab.

Zuletzt hatte der 16-malige deutsche Nationalspieler bei Al-Ahli gespielt. Saudischen Sportmedien zufolge wird der Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison ausgeliehen.

Al-Raid kämpft als Tabellenzwölfter gegen den Abstieg, Marins Ex-Klub Al-Ahli ist Titelkandidat. Dorthin war der Ex-Bundesliga-Profi vor gut einem Jahr überraschend von Roter Stern Belgrad gewechselt.

✍🏻|| أنهى رئيس مجلس إدارة نادي #الرائد @falmotawaa9 اليوم إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط الألماني " ماركو مارين " قادماً من نادي الأهلي



بالتوفيق للاعب مع #رائد_التحدي pic.twitter.com/USIJt3cu9T — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) 7. Februar 2021

Marin hatte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gespielt, bevor er 2012 zum englischen Top-Klub FC Chelsea wechselte und an mehrere Klubs in Europa verliehen wurde.

Zwischen 2008 und 2010 bestritt er 16 Länderspiele für die DFB-Auswahl.