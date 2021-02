Barca muss sich Sevilla geschlagen geben

Jose Luis Contreras via www.imago-images.de

Der FC Barcelona unterlag dem FC Sevilla

Rekordsieger FC Barcelona muss im spanischen Fußball-Pokal erheblich um den Finaleinzug bangen.

Bei Ligakonkurrent FC Sevilla unterlag das Team von Superstar Lionel Messi und Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit 0:2 (0:1). Jules Kounde (25.) und der erst im Sommer bei den Katalanen aussortierte Ivan Rakitic (86.) trafen für den Champions-League-Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund.

Das Rückspiel im Camp Nou steigt am 3. März, der 30-malige Pokalgewinner Barcelona benötigt für den Finaleinzug einen Sieg mit drei Toren Unterschied. Im zweiten Halbfinale stehen sich Athletic Bilbao und UD Levante am Donnerstag sowie am 4. März gegenüber.