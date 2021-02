Auch Benzema fällt bei Real Madrid aus

APA (AFP)

Real-Stürmer Benzema hat sich ebenfalls verletzt

Spaniens Meister Real Madrid hat einen weiteren Verletzten zu beklagen. Wie Trainer Zinédine Zidane am Freitag bekanntgab, steht Karim Benzema im Liga-Match am Samstag bei Real Valladolid nicht zur Verfügung. Laut spanischen Medienberichten laboriert der Franzose an einer Knöchelverletzung, sein Einsatz soll auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch bei Atalanta Bergamo fraglich sein.

Benzema hält bei 17 Saisontreffern, er ist bereits der neunte aktuelle Ausfall bei den "Königlichen". Nicht einsatzfähig sind derzeit unter anderem auch Sergio Ramos und Eden Hazard. Real liegt als Tabellenzweiter nach Verlustpunkten gerechnet neun Zähler hinter Spitzenreiter Atletico Madrid.

💬 Zidane: "Mañana tenemos un partido de liga y es lo más importante para llegar al resto."#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/oUUsqzBmJ3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19. Februar 2021

