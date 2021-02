Real rückt Atlético wieder auf die Pelle

FOTO CHEMA REY via www.imago-images.de

Real bleibt im Titelrennen mit dabei

Real Madrid ist dem in Führung liegenden Lokalrivalen Atlético in der spanischen LaLiga bis auf drei Punkte nahe gerückt. Die "Königlichen" setzten sich am Samstagabend im Auswärtsspiel der 24. Runde bei Real Valladolid mit 1:0 durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und profitierten von einer überraschenden 0:2-Heimniederlage des Leaders gegen Levante. Atletico hat aber auch noch den Vorteil, ein Spiel weniger ausgetragen zu haben.

>> Spielbericht: Real Valladolid gegen Real Madrid

Den vierten Real-Erfolg en suite fixierte Casemiro per Kopf in der 65. Minute nach einer idealen Freistoßflanke von Toni Kroos. Coach Zinedine Zidane durfte sich also über eine gelungene Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo am Mittwoch freuen.

Für Atlético setzte es hingegen einen Dämpfer. Wie auch schon beim 1:1 im Nachtrag am Mittwoch konnte Levante nicht bezwungen werden. Diesmal waren Treffer von Jose Luis Morales (30.) und Jorge de Frutos (95.) entscheidend. In den neun Runden zuvor hatte man acht Siege und ein Unentschieden geholt.

