Barça enttäuscht bei Messis Rekordspiel

PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Am Ende reichte es beim Rekordspiel von Lionel Messi nur zu einem Remis

Der FC Barcelona hat beim Rekordspiel von Lionel Messi den achten Ligasieg in Serie leichtfertig verspielt und die nächste Enttäuschung kassiert. Der Argentinier erzielte beim Heim-1:1 am Sonntag gegen Cádiz die Führung per Elfmeter (32.). In der Schlussphase kam der Abstiegskandidat allerdings zum schmeichelhaften Ausgleich, Alex Fernandez ließ Goalie Marc-Andre ter Stegen ebenfalls per Strafstoß keine Chance (89.). Zuvor hatte Clement Lenglet ein unnötiges Foul begangen.

>> Spielbericht: FC Barcelona gegen Cádiz CF

Für Messi war es der 506. Einsatz im Trikot der Katalanen in der spanischen Primera Division. Damit übernahm er vor Xavi (505) den alleinigen Clubrekord von Barca. Nach dem Heim-1:4 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain wollte Barcelona zumindest seine Titelchancen in der Liga vergrößern.

🎙 @RonaldKoeman talks about the 1-1 draw with Cádiz pic.twitter.com/xZjPr9DWlr — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21. Februar 2021

Der Rückstand des Tabellendritten auf Atletico Madrid beträgt nach der 0:2-Niederlage des Spitzenreiters gegen Levante nun allerdings immer noch acht Punkte.

apa