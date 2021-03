Spanien: Ministerin gegen Fans bei Cupfinalspielen

Daisuke Nakashima via www.imago-images.de

Die Gesundheitsministerin will keine Fans für das Pokalfinale zulassen

Spaniens Gesundheitsministerin Carolina Darias hat der möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien eine Absage erteilt. Es sei dafür "nicht die Zeit", sagte Darias am Mittwoch, nachdem der Radiosender Cadena Ser zuvor berichtet hatte, dass in den Finalspielen in der Copa del Rey im April zwischen 20 und 25 Prozent in die 60.000 Besucher fassende Arena in Sevilla kommen sollen. Dabei seien aber nur in Andalusien lebende Fans zugelassen, hieß es.

"Wir reden hier über 10.000 Menschen, man muss verstehen, dass das nicht möglich ist. Das Ministerium und ich werden alles versuchen, um sicherzustellen, dass das nicht passiert", betonte Darias. In Spanien sind seit März des Vorjahres im Zuge der Corona-Pandemie keine Zuschauer in Stadien zugelassen.

🗓️ Esta es la agenda de la ministra de @sanidadgob, @CarolinaDarias, para hoy, 18 de marzo de 2021 ⤵️ pic.twitter.com/Q9L2YjAsvj — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) 18. März 2021

Das Cupfinale 2020 zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao wurde um ein Jahr verschoben, um dann mit Fans spielen zu können. Es ist nun für 3. April angesetzt. Die diesjährige Ausgabe des Bewerbs wird am 17. April mit dem Endspiel zwischen dem FC Barcelona und erneut Bilbao abgeschlossen.

apa