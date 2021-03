Dragowski-Berater bestätigt BVB-Interesse

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Bartlomiej Dragowski steht angeblich beim BVB auf dem Zettel

Nach der Degradierung von Roman Bürki befindet sich Borussia Dortmund wohl auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Bartlomiej Dragowski vom AC Florenz soll beim BVB Begehrlichkeiten wecken. Der Berater des 23 Jahre alten Keepers wurde inzwischen mit den Gerüchten konfrontiert.

Anfang Februar berichtete das Portal "fussballtransfers.com" erstmals vom vermeintlichen Interesse Borussia Dortmunds an Bartlomiej Dragowski. Der Pole könnte beim BVB den längst nicht mehr unumstrittenen Roman Bürki ersetzen und künftig den Nummer-1-Posten übernehmen.

Bei "FirenzeViola.it" bestätigte Berater Mariusz Kulesza das Dortmunder Interesse an seinem Klienten. "Es freut mich natürlich sehr, dass große Vereine, die Champions League spielen, an Dragowski interessiert sind", drückte der Agent nach.

Dragowski verfügt in Florenz zwar noch über einen bis 2023 gültigen Vertrag und sei laut Kulesza "sehr glücklich" mit seiner momentanen Situation. Gespräche über eine Verlängerung habe es aber noch nicht gegeben. "Er hat noch zwei Jahre Vertrag, es ist also noch genug Zeit", so Kulesza.

Dragowski war 2016 vom polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok in die Toskana gewechselt. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum FC Empoli ist der Torwart mittlerweile die unumstrittene Nummer eins der Fiorentina. In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte Dragowski alle Partien über die gesamte Spielzeit.

BVB mit mehreren Torwart-Kandidaten?

Allerdings ist der Pole nicht der einzige Kandidat beim BVB. Laut "Bild" beschäftigen sich die Dortmunder auch mit Péter Gulácsi von Ligakonkurrent RB Leipzig. Der ungarische Nationalkeeper besitzt bei RB zwar noch einen Kontrakt bis 2023, könnte die Sachsen aber dank einer Ausstiegsklausel im Sommer für eine vergleichsweise niedrige Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro verlassen.

Darüber hinaus sollen André Onana von Ajax Amsterdam und Oddyseas Vlachodimos von Benfica auf der BVB-Kandidatenliste stehen.

Grund für die Torwartsuche sind die durchwachsenen Leistungen der ehemaligen Stammkraft Bürki. Marwin Hitz, der seinen Landsmann zuletzt verdrängte, verlängerte zwar unlängst seinen Vertrag bis 2023. Eine dauerhafte Rolle als Stammkeeper wird dem 33-Jährigen klubintern aber angeblich nicht zugetraut.