Luis Suárez fehlt Atlético im Liga-Endspurt

Luis Suárez fehlt Atlético Madrid einige Wochen

Im Endspurt um das Titelrennen in der spanischen Primera División muss Tabellenführer Atlético Madrid wohl länger auf Torjäger Luis Suárez verzichten. Suárez habe beim Training am Mittwoch eine Muskelverletzung erlitten, teilte der Verein mit. Der 34-jährige Mittelstürmer habe das Training abgebrochen und sich einer medizinischen Untersuchung unterzogen.

Atletico gab zwar nicht bekannt, wie lange der Profi aus Uruguay pausieren muss. Nach Schätzung der Madrider Fachzeitungen "AS" und "Sport" wird Coach Diego Simeone aber mindestens drei Wochen auf seinen gefährlichsten Stürmer verzichten müssen. Damit würde Suárez die Spiele gegen Eibar, Huesca und Athletic Bilbao verpassen. Er könne aber hoffen, die letzten sechs Spiele wieder auf Torejagd zu gehen. Mit 19 Toren liegt Suarez in der Torschützenliste nur hinter Barcelona-Superstar Lionel Messi (23).

Nach 29 von insgesamt 38 Runden führt Atletico die Tabelle mit 66 Punkten an. Der Vorsprung auf die Verfolger Barcelona (65) und Real Madrid (63) schrumpft aber schon seit Wochen. Am Samstag kommt es zum Clasico zwischen Real und Barça. Atletico steht am Sonntag beim Tabellenfünften Betis Sevilla auch vor keiner leichten Aufgabe.

