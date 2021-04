Lazio-Trainer Inzaghi positiv auf Corona getestet

APA (AFP)

Inzaghis gesamte Familie befindet sich in Isolation

Lazio-Rom-Trainer Simone Inzaghi und dessen gesamte Familie sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in Isolation. Diese Information teilte Inzaghis Frau Gaia am Mittwoch in den sozialen Netzwerken. "Es geht uns allen gut", schrieb sie.

>> Liveticker: Hellas Verona gegen Lazio Rom

Der italienische Fußball-Erstligist, der im Saisonfinish noch um die Champions-League-Plätze kämpft, bestätigte am Mittwoch einen positiven Test bei einem Mitglied des Trainerstabes im privaten Kreis.

Lazio liegt in der Serie A derzeit auf Platz sechs und gastiert am Sonntag bei Hellas Verona.

apa