Inter Mailand schreitet Meistertitel entgegen

Ein jubelnder Matteo Darmian

Inter Mailand ist in der italienischen Meisterschaft kaum mehr zu stoppen und hat die Tabellenführung in der Serie A weiter ausgebaut. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Hellas Verona dank eines Treffers von Matteo Darmian in der 76. Spielminute mit 1:0 (0:0). Inter liegt nun bereits 13 Punkte vor Juventus Turin.

Der Zweite erreichte im Auswärtsspiel bei AC Fiorentina nur ein 1:1 (0:1). Nach der Florentiner Führung durch einen Handelfmeter von Dusan Vlahovic (29.) kam Juve nur zum Ausgleich durch den eingewechselten Alvaro Morata (46).

