Ibrahimović fehlt Milan im Kampf um CL-Platz

APA (AFP)

Ibrahimovic (l.) fehlt seinem Coach in den nächsten zwei Spielen

Im Kampf um die Champions-League-Plätze in der italienischen Liga Serie A muss AC Milan auf seinen Stürmerstar Zlatan Ibrahimović verzichten. Der Schwede falle in der kommenden Auswärtspartie gegen Torino am Mittwoch und auch am Sonntag aus, bestätigte Milan-Coach Stefano Pioli auf einer Pressekonferenz am Dienstag. "Wir werden die Entwicklungen nächste Woche bewerten".

Der 39-Jährige Ibrahimović musste am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der 66. Minute verletzt ausgewechselt werden. Pioli hatte nach dem Spiel gesagt, Ibrahimovic sei nicht 100 Prozent fit gewesen, hätte jedoch trotzdem spielen wollen. "Er hatte Probleme am Knie", hatte der 55-Jährige weiter erklärt.

Vor dem 36. Spieltag stand Milan auf Rang drei und wäre damit als eines unter den ersten vier Teams für die Königsklasse qualifiziert. Juve, derzeit auf Platz fünf, hat jedoch nur drei Punkte Rückstand auf die Rossoneri.

apa