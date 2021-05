Trotz Lockdowns: Beşiktaş-Fans in Feierlaune

APA/AFP

Der Lockdown hielt die Beşiktaş-Fans nicht vom Feiern ab

Trotz Lockdowns in der Türkei haben Fans des Istanbuler Klubs Beşiktaş die Meisterschaft ihres Vereins auf der Straße gefeiert. Fans in Istanbul sangen, tanzten und hielten am Samstagabend Besiktas-Schals in die Fernsehkameras. Autos zogen hupend durch die Stadtviertel. Noch bis Montagfrüh gilt in der Türkei wegen der Corona-Pandemie ein Lockdown, die Menschen dürfen eigentlich nur tagsüber und aus dringenden Gründen auf die Straße.

Im Bezirk Eyüpsultan auf der asiatischen Seite der Stadt kam es auch zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, wie die Tageszeitung "Cumhuriyet" berichtete. Auf Videos war ein Gerangel zwischen Beşiktaş-Fans und Stadtteilwächtern zu sehen. Die Hilfspolizisten gaben Warnschüsse in die Luft ab. Das Verhalten der Sicherheitskräfte sorgte in sozialen Medien für scharfe Kritik.

🏆 SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/XciVHm7pwO — Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) 15. Mai 2021

Der neue Meister Beşiktaş widmete den Erfolg unterdessen den Fans. Sie hätten den Klub in der gesamten Saison unermüdlich unterstützt, "diese Meisterschaft gehört euch", schrieb der Verein auf Twitter und teilte ein Foto der Mannschaft aus der Kabine. Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, er gratuliere von Herzen.

apa