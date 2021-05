Koeman vor dem Aus, Barca-Legende soll übernehmen

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Koeman steht beim FC Barcelona vor dem Aus

Die Tage von Ronald Koeman als Trainer des FC Barcelona sind offenbar gezählt. Nachdem der Niederländer und sein Team am Wochenende die letzte Chance auf die Meisterschaft verspielten, bereiten die Verantwortlichen laut spanischen Medienberichten bereits die Gespräche mit einem Nachfolger vor. Dabei soll es sich um Klub-Legende Xavi handeln.

Dass der FC Barcelona darüber nachdenkt, sich nach nur einer Saison schon wieder von Trainer Ronald Koeman zu trennen, ist ein offenes Geheimnis.

Spanische Medien schrieben schon nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen PSG, der Trainer stehe auf der Kippe. "ESPN" bestätigte dies vor wenigen Tagen und brachte gar Noch-Bayern-Coach Hansi Flick als möglichen Nachfolger ins Spiel.

Xavi in Barcelona gesichtet

Da Barca am Wochenende auch noch die Meisterschaft endgültig verspielte, scheint das Aus von Koeman unausweichlich. Dazu passt ein Bericht der Zeitung "Sport", die am Montag Bilder von Klub-Legende Xavi in Barcelona veröffentlichte.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler ist gerade auf Heimaturlaub und soll bereits einen Termin mit Vereinspräsident Joan Laporta und dessen Mitarbeitern haben.

Aktuell steht Xavi noch beim katarischen Klub Al Sadd unter Vertrag. In seinem Arbeitspapier gibt es aber eine so genannte "Barca-Klausel", die einen sofortigen Wechsel ermöglicht, sollte der FC Barcelona den ehemalige Spielermacher als Trainer unter Vertrag nehmen wollen.

Xavi will bei Barca aufräumen

Angeblich hat Xavi gegenüber seinen früheren Vertrauten bei Barca sogar schon verraten, wie genau er den schwankenden Riesen wieder auf Kurs bringen will.

Dabei soll der 41-Jährige nicht nur den Umbau des Kaders, sondern auch zum Beispiel die Umstrukturierung der medizinischen Abteilung angeregt haben. Laporta, so heißt es bei "Sport", hat sich bereits mit einem Trainerwechsel abgefunden und grünes Licht für eine Xavi-Verpflichtung gegeben.