Ex-Zagreb-Trainer in Bosnien festgenommen

APA/AFP

Zoran Mamić ist in Bosnien verhaftet worden

Der Ex-Trainer des kroatischen Meisters Dinamo Zagreb, Zoran Mamić, ist am Mittwoch in Medjugorje im Südwesten Bosniens verhaftet worden. Das berichtete das Portal klix.ba am Mittwoch unter Berufung auf die lokale Polizei. Demnach sei der 49-Jährige aufgrund eines Interpol-Haftbefehls auf Antrag seiner Heimat Kroatien festgenommen worden, nachdem er dort rechtskräftig wegen Korruption zu fast fünf Jahren Haft verurteilt worden war.

Veruntreuung bei Vermittlung von Spielertransfers

Das Urteil des Obersten Gerichts in Kroatiens Hauptstadt Zagreb war im März gefallen. Daraufhin trat Mamić umgehend als Trainer von Dinamo Zagreb zurück und floh ins benachbarte Bosnien-Herzegowina. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass Mamić bei der Vermittlung von Spielertransfers 116 Millionen Kuna (15,3 Millionen Euro) veruntreut hatte. In derselben Sache wurde auch Mamic' Bruder Zdravko verurteilt, der sich ebenfalls nach Bosnien-Herzegowina abgesetzt hat.

Nun soll ein Gericht in Sarajevo über die Auslieferung des Ex-Profis nach Kroatien entscheiden. Zwischen beiden Ländern gibt es kein Auslieferungsabkommen. Zoran Mamić hat zudem auch die bosnisch-herzegowinische Staatsbürgerschaft.

apa