FC Barcelona löscht Messi von der Homepage

Quique Garcia via www.imago-images.de

Von Messi bleiben in Zukunft nur noch die Trikots beim FC Barcelona

Der FC Barcelona hat auf die Trennung von Lionel Messi mit einer konsequenten Maßnahme reagiert. Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe löschten die Katalanen den Argentinier aus den Spielprofilen auf ihrer Homepage.

Bisher wurde Lionel Messi noch im Aufgebot geführt, obwohl er technisch gesehen seit dem 30. Juni nicht mehr Angestellter des Klubs war. Doch kurz nachdem der FC Barcelona das Ende der Zusammenarbeit bekanntgab, verschwand auch das Profil von Messi von der Homepage.

Neben dem äußerst kurzen Statement, das die Ära Messi in Barcelona für beendet erklärte, meldete sich der Klub nur noch zwei weitere Male offiziell zu Wort. Zunächst kündigte Barca eine Pressekonferenz für Freitag (11 Uhr) an, in der es offenkundig um den Argentinier gehen wird.

Um kurz nach 22 Uhr veröffentlichten die Katalanen schließlich noch eine weitere Stellungnahme. Diese hatte mit Messi jedoch nichts zu tun und richtete sich gegen den von der Liga geschlossenen Vertrag mit der Beteiligungsgesellschaft CVC.

Messi schockiert

Insgesamt rief das Vorgehen der Katalanen bei vielen Fans große Kritik hervor. Abgesehen von einem knapp siebenminütigen Highlight-Video des Argentiniers, das via Twitter verbreitet wurde, zog sich der Verein aus dem Rampenlicht zurück.

Messi selbst, so berichten es diverse spanische und argentinische Medien übereinstimmend, soll schockiert darüber sein, dass seine Zeit in Barcelona auf diese Art und Weise endet. Der Superstar wolle sich gebührend von den Fans verabschieden, dies allerdings erst mit ein paar Stunden Abstand tun, heißt es. Zuvor werde es keine Stellungnahme von ihm geben.

Zu möglichen Verhandlungen mit anderen Klubs ist es laut übereinstimmenden Berichten noch nicht gekommen. Allerdings soll es mit Blick auf Messis nächsten Arbeitgeber eine klare Tendenz geben. Manchester City ist angeblich gar nicht an einer Verpflichtung interessiert. Der Weg nach Paris wäre somit frei.

Erst vor wenigen Tagen traf sich Messi in seinem Urlaub unter anderem mit Neymar und Angel Di Maria. Der Brasilianer postete einen gemeinsamen Schnappschuss anschließend auf seinem Instagram-Kanal. Für viele ein klares Zeichen dafür, dass es La Pulga als nächstes an die Seine ziehen wird.